Расходы бюджета Орла превысят 13 миллиардов

При этом доходы казны не дотянут и до 12 миллиардов рублей.

В Орле вступили в силу очередные поправки, внесенные городским парламентом в местный бюджет. Они были согласованы депутатами городского Совета по предложению администрации областного центра. В частности, в обновленной редакции утверждены основные характеристики бюджета города на 2022 год. Согласно им общий объем доходов планируется в сумме 11,926 миллиарда рублей, общий объем расходов составит 13,072 миллиарда рублей. Таким образом, прогнозируемый дефицит бюджета города на данный момент составляет 1,145 миллиарда рублей, или 38,8 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Источники финансирования дефицита бюджета Орла не изменились. Главным источником по-прежнему считается выручка от продажи 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Напомним, он внесен в программу приватизации муниципального имущества на текущий год. Выручить за него власти планируют не менее 989 миллионов рублей. Проблема заключается в том, что пакет акций уже не раз выставлялся на торги, но желающих приобрести его на заявленных условиях пока не нашлось. За счет чего будет погашаться дефицит бюджета в случае, если акции так и не удастся пустить с молотка, пока можно только гадать.

Тут стоит отметить, что верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года депутаты городского парламента установили в размере 2,57 миллиарда рублей. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям установлен в размере 0 рублей, то есть никаких финансовых гарантий город пока предоставлять не планирует. На прошедшей сессии также были утверждены основные характеристики бюджета города Орла на плановый период 2023 и 2024 годов. Так, прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год запланирован в сумме 9,002 миллиарда рублей, на 2024 год — в сумме 7,361 миллиарда. Прогнозируемые объемы расходов составят соответственно 8,952 и 7,345 миллиарда рублей. Таким образом, профицит бюджета в 2023 году планируется в сумме 50 миллионов рублей, в 2024 году — в сумме 16,5 миллиона. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года установлен в размере 2,52 миллиарда рублей, на 1 января 2025 года — в размере 2,503 миллиарда.

ИА «Орелград»