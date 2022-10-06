В Орле рассказали, как правильно унаследовать оружие

При нарушении правил оружие может быть изъято по решению суда.

Управление Росгвардии по Орловской области разъяснило жителям региона о правилах наследования оружия. Оформлять специальное разрешение для вступления в наследство не нужно. Однако хранить унаследованное оружие и боеприпасы. Например, охотничьи ружья и патроны к нему, можно только после перерегистрации лицензионно-разрешительных документов. Орловцам напомнили о том, что передача доставшегося в наследство не переоформленного на себя ружья влечет за собой административную и уголовную ответственность. Данными вопросами занимаются сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы.

«Если у вас умер близкий человек, являвшийся владельцем оружия, незамедлительно сообщите в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту проживания или регистрации усопшего, — советует начальник ЦЛРР Виктор Ермаков. — Сотрудники Росгвардии уточнят о порядке и сроках передачи оружия и боеприпасов на ответственное хранение». По его словам, наследник сможет пользоваться оружием на законных основаниях по достижению 21-летнего возраста, при отсутствии противопоказаний к владению оружием и своевременном оформлении документов.

«В случае отсутствия у гражданина желания или возможности наследовать оружие, нужно сдать все единицы вместе с боеприпасами в Росгвардию или органы внутренних дел, — отметили в силовом ведомстве. — Оформление дарения и наследования оружия оформляется в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства».

Как уже писал «Орелград», в этом году орловские суды рассмотрели несколько исков о судьбе унаследованного оружия. В качестве примера можно привести дело о прекращении права собственности на оружие, рассмотренное Орловским районным судом. Иск подал прокурор, ответчицей выступила местная жительница. Истец указал, что женщине в наследство от умершего мужа досталось огнестрельное ружье ТОЗ-34Р.

Супруг владел им на законных основаниях. Умер он еще в 2016 году. После его смерти вдова приняла наследство, в том числе ружье ТОЗ-34Р. Однако она не оформила на себя в надлежащем законом порядке разрешение на хранение этого оружия. Получается, что более пяти лет она хранила ружье незаконно. Суд иск удовлетворил и прекратил право собственности женщины на спорное ружье, а также разрешил его уничтожить.

ИА «Орелград»