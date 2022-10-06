В Орле у подрядчика, ремонтирующего Красный мост, возникли серьезные проблемы

Получены замечания, на устранение которых может уйти до года.

У компании УПМК-22, ремонтирующей Красный мост, возникли проблемы с документацией, на устранение которых может уйти до года. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на Ирину Проваленкову, первого заммэра Орла.

На совещании губернатора с главами муниципалитетами чиновница зачитала доклад, из которого следует, что 1 сентября в Главгосэкспертизу была загружена документация для повторного прохождения документации со сметной стоимостью. В ответ были получены замечания, и на устранение некоторых из них может потребоваться длительное время.

В связи с этими обстоятельствами подрядчик ведет переговоры с Орелгосэпертизой о двухэтапном прохождении экспертизы.

ИА «Орелград»