Водитель орловского ТТП выступила в Государственной Думе РФ

В следующем году должно начаться финансирование новой программы по развитию электротранспорта в городах России, включая Орел.

Оксана Евдокимова, водитель орловского ТТП, выступила в Госдуме на публичных слушаниях, посвященных проблемам электротранспорта в российских городах. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале мэр Орла Юрий Парахин.

В ходе слушаний перед депутатами выступили представители многих регионов России. При этом, оказалось, что проблемы у всех одни и те же. Выслушав доклады, парламентарии единогласным решением решили помочь сохранению электротранспорта в регионах:

«Сегодня нас услышал и Вячеслав Викторович Володин, и председатель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Сергеевич Москвичев, и все депутаты ГД. Они единогласно приняли решение, стратегическое для всех регионов. Со следующего года планируется финансирование новой программы по развитию электротранспорта в городах России. Это отличная новость для Орла!», — сообщил Юрий Парахин.

ИА «Орелград»