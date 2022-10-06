Водитель орловского ТТП выступила в Государственной Думе РФ

6.10.2022 | 15:29 Видео, Новости, Общество

В следующем году должно начаться финансирование новой программы по развитию электротранспорта в городах России, включая Орел.

Оксана Евдокимова, водитель орловского ТТП, выступила в Госдуме на публичных слушаниях, посвященных проблемам электротранспорта в российских городах. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале мэр Орла Юрий Парахин.

В ходе слушаний перед депутатами выступили представители многих регионов России. При этом, оказалось, что проблемы у всех одни и те же. Выслушав доклады, парламентарии единогласным решением решили помочь сохранению электротранспорта в регионах:

«Сегодня нас услышал и Вячеслав Викторович Володин, и председатель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Сергеевич Москвичев, и все депутаты ГД. Они единогласно приняли решение, стратегическое для всех регионов. Со следующего года планируется финансирование новой программы по развитию электротранспорта в городах России. Это отличная новость для Орла!», — сообщил Юрий Парахин.

ИА «Орелград» 

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