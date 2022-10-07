Берега орловских рек измерят за бюджетные деньги

Расходы на замеры и обмеры составят почти 1,3 миллиона рублей.



Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области объявил о проведении тендера с начальной максимальной ценой контракта в размере 1,258 миллиона рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Предмет контракта: определение местоположения береговой линии (границ водных объектов) рек Любовша, Оптушанка, Пшевка, Колпна, Алешня, Студенец, Оптуха, Крома и Неполодь. Речь идет только об участках, расположенных на территории Орловской области. Однако это немало – общая протяженность участков проведения работ составляет 886 км с учетом левого и правого берегов указанных рек.

Работы будут проводиться на территории Новодеревеньковского, Краснозоренского, Верховского, Залегощенского, Новосильского, Мценского, Корсаковского, Свердловского, Сосковского, Кромского и Знаменского районов, а также Орловского муниципального округа. Как следует из конкурсной документации, определение береговой линии необходимо для предотвращения загрязнения, засорения и заиления рек и истощения их вод. Также полученные данные будут использоваться для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Победитель будут определен по результатам открытого электронного аукциона. Ему предстоит не просто произвести необходимые измерения. Контрактом предусмотрено создание картографического материала масштабом 1:10 000, то есть будет составлена подробная карта вышеуказанных рек. Местоположение береговой линии надлежит определять картометрическим (фотограмметрическим) способом с использованием данных об уровнях воды, содержащихся в Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

ИА «Орелград»