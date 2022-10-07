Для Колпны разработают зону отдыха на 75 млн рублей

Администрация Колпнянского района Орловской области выбрала подрядчика для разработки проектно-сметной документации оформления территории бывшего стадиона «Озерки», ограниченной рекой Сосной и озером.

Проектно-сметная документация пространственного развития исторической территории «Озерки» обойдется в 3 202 500 рублей. Контракт в ходе электронного аукциона получило ООО «Хайтек Проект».

В техническом задании на сайте «Госзакупки» указано, что нужно определить расположение нескольких функциональных зон и варианты их реализации. В спортивной зоне предусмотреть столы для пинг-понга, волейбольную площадку. Для детей разместить качели разного вида. Придумать многоуровневый деревянный настил для тихого отдыха, рыбалки и принятия солнечных ванн. На берегу расположить мостик для пришвартовки лодок и катамаранов. Придумать бювет над родником, далее ручей должен «прорезать» пол беседки и вытекать в естественное русло. Проложить прогулочный гравийный маршрут, велодорожки с резиновым покрытием. Предусмотреть размещение ротонды, малых архитектурных форм, гриля, парковку, площадку для торговли.

Территорию бывшего стадиона предлагается засеять высокими полевыми травами. Трехметровые светильники следует разместить на основном маршруте, небольшие столбики — на дополнительных связях, уличные гирлянды — на площадках для рекреации. Все функциональные зоны должны охватываться системой видеонаблюдения.

Положительное заключение госэкспертизы следует получить не позднее 16 января 2023 года.

Цена реализации самого проекта около 75 млн рублей. Источником финансирования станут федеральный, региональный и муниципальный бюджеты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По данным kartoteka.ru, ООО «Хайтек Проект» зарегистрировано в Костроме в 2014 году. Учредители – Татьяна Целищева, Анна Красина. Генеральный директор – Андрей Федосов. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 1,9 млн рублей.

ИА «Орелград»