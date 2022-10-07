Менять лифты в больнице Боткина будут специалисты из Барнаула

7.10.2022 | 7:31 Медицина, Новости

БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» определила подрядчика с помощью электронного аукциона.

Победителем отбора стало ООО «Илсервис» из Алтайского края. Цена контракта в ходе торгов снизилась почти на 3 миллиона и составила 6 267 990 рублей. Срок исполнения – 3 февраля 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

Неработающие лифты в крупном лечебном учреждении активно обсуждали в начале сентября этого года. Тогда неравнодушные орловцы опубликовали видео и обратились за помощью к СМИ.  Когда больше месяца не работают лифты, пожилым людям или инвалидам довольно сложно добраться до врачей.

ИА «Орелград»

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