Орловским осужденным предложили отказаться от бизнеса

Государство упростило процедуру закрытия ИП для тех, кто находится в заключении.



Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, с июня начали действовать изменения, внесенные в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Сам закон был принят еще в 2001 году. Важным новшеством стало упрощение процедуры представления документов на прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Речь идет о тех бизнесменах, которые являются фигурантами уголовных дел, подозреваемыми или обвиняемыми, содержащимися под стражей в СИЗО или уже осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в тюрьмах и колониях.

«В частности статья 9 закона дополнена положениями о возможности направления подозреваемым или обвиняемым заявления о государственной регистрации прекращения им деятельности в качестве ИП в регистрирующий орган почтовым отправлением с описью вложения, — объясняют в орловской налоговой службе. — В этом случае свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемом при государственной регистрации заявлении не требуется. Подпись такого лица удостоверяется начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения».

Налоговики также сообщили, что новая процедура уже опробована на территории Орловской области. Данной возможностью воспользовались два человека, попавшие под уголовное преследование и принявшие решение о прекращении своей предпринимательской деятельности. Добавим, что в пакет документов при прекращении деятельности ИП входит также оплата госпошлины в размере 160 рублей.

ИА «Орелград»