Отпевание погибших воинов прошло в Мценске

Под Орлом перезахоронили останки восьми советских воинов, павших в годы войны.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Мценском районе состоялась торжественная церемония перезахоронения советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны на здешней земле. Мероприятие было проведено на воинском мемориале в честь танкистов-первогвардейцев. Останки солдат были обнаружены минувшим летом поисковиками. Удалось установить, что это были минометчики 4-й танковой бригады.

«Жизнь восьми красноармейцев остановилась 6 октября 1941 года, — поясняют в Орловской митрополии. — Бойцы участвовали в знаменательном танковом сражении неподалеку от города Мценска. 4-я танковая бригада под командованием полковника Михаила Катукова одержала победу над почти десятикратно превосходящей по боевой мощи четвертой танковой дивизией генерала Гейнца Гудериана».

На данный момент, к сожалению, идентифицировать личности погибших бойцов не удалось. При них не оказалось личных вещей, которые могли бы в этом помочь. Добавим, что отпевание воинов было совершено в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Отрадинское. В митрополии уточнили, что этот храм расположен всего в двух километрах от того места, где минометчики приняли свой последний бой.

Затем в честь освободителей Орловщины на мемориале танкистов-первогвардейцев у деревни Первый Воин Мценского района прошел торжественный митинг, участие в котором приняли не только местные жители и представители власти, но и поисковики из разных регионов России. Они проводили павших солдат в последний путь, почтив их память минутой молчания, похоронив их с воинскими почестями и предав земле по православному обряду. Добавим, литию по павшим воинам совершил благочинный храмов Мценского округа протоиерей Владимир Герченов.

ИА «Орелград»