Родственников членов бандподполья возьмут на карандаш

Губернатор обновил положение о деятельности антитеррористической комиссии.



Глава Орловской области Андрей Клычков в новой редакции утвердил Положение о рабочей группе по информационно-пропагандистскому обеспечению деятельности региональной антитеррористической комиссии. Он также обновил кадровый состав этого коллегиального органа. Указанная рабочая группа создана в целях реализации на территории Орловской области «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы». Последний был утвержден президентом Владимиром Путиным 28 декабря 2018 года. Кроме того, группа необходима для координации деятельности органов власти всех уровней по информационному противодействию экстремизму и терроризму.

Согласно обновленному положению, группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с аппаратом оперативного штаба в Орловской области. Основными целями ее деятельности являются предотвращение экстремистских и террористических проявлений у различных групп населения, прежде всего у молодежи, и недопущение их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Достижение поставленных задач планируется за счет проведения разных мероприятий, в том числе за счет разъяснения орловцам сущности экстремизма и терроризма, их крайней общественной опасности.

Также на группу возложены полномочия по организации проведения мероприятий по формированию в обществе стойкого неприятия идеологий экстремизма и терроризма в различных их проявлениях. Она же занимается мониторингом политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму, созданием механизмов защиты информационного пространства Орловской области от проникновения в него любых идей, оправдывающих экстремистскую и террористическую деятельность.

К решению поставленных задач рабочая группа вправе привлекать не только органы власти, но и образовательные организации, учреждения науки и культуры, институты гражданского общества, средства массовой информации, провайдеров, а также другие юридические лица независимо от форм собственности. Кстати, группа имеет право принимать меры «по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии экстремизма и терроризма». К числу таковых постановлением регионального правительства отнесены молодежь, люди, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом, преступники, отбывшие наказание за экстремистскую и террористическую деятельность, а также родственники членов бандподполья.

ИА «Орелград»