Росгвардия обезвредила магазинных «несунов»

Всего за сутки в Орле было пресечено три попытки «ограбления» торговых точек.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области, всего за одни сутки силовики пресекли три попытки хищения товаров из торговых точек Орла. Инциденты, как уточняется, произошли в сетевых магазинах, расположенных на Наугорском шоссе и улице Лескова. Именно оттуда на пульт дежурного поступили тревожные сигналы. На места происшествия незамедлительно отправлялись патрульные наряду. Они оперативно отработали каждый такой сигнал.

«Продукты питания, алкогольные напитки и товары бытовой химии жители Орла и Мценска пытались вынести неоплаченными из охраняемых вневедомственной охраной Росгвардии гипермаркетов, — рассказали в силовом ведомстве. — Силовики задержали подозреваемых граждан и передали для разбирательства представителям регионального УМВД».

Двумя днями ранее сотрудники вневедомственной охраны пресекли аналогичное правонарушение на охраняемом объекте в Орле. Происшествие произошло в Железнодорожном районе города. Тревожный сигнал поступил около полуночи из сетевого супермаркета, расположенного на улице Паровозной. Прибывшим силовикам продавцы рассказали, что один из поздних посетителей не оплатил товар и пытался сбежать с похищенным из магазина.

«Стражи правопорядка задержали злоумышленника, которым оказался проживающий в граничащем с Орловской областью регионе 25-летний мужчина, — рассказали в орловской Росгвардии. — Для дальнейшего разбирательства задержанного передали в отдел полиции».

В ведомстве добавили, что в целом за неделю за аналогичные деяния правоохранители задержали около десятка местных жителей. Кроме того, несколько орловцев были задержаны росгвардейцами за различные нарушения общественного порядка, в том числе за распитие спиртных напитков в общественных местах и совершение хулиганских действий в заведениях общественного питания. Эти граждане также были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

ИА «Орелград»