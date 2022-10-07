Росгвардия обезвредила магазинных «несунов»

7.10.2022 | 18:07 Новости, Происшествия

Всего за сутки в Орле было пресечено три попытки «ограбления» торговых точек.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области, всего за одни сутки силовики пресекли три попытки хищения товаров из торговых точек Орла. Инциденты, как уточняется, произошли в сетевых магазинах, расположенных на Наугорском шоссе и улице Лескова. Именно оттуда на пульт дежурного поступили тревожные сигналы. На места происшествия незамедлительно отправлялись патрульные наряду. Они оперативно отработали каждый такой сигнал.

«Продукты питания, алкогольные напитки и товары бытовой химии жители Орла и Мценска пытались вынести неоплаченными из охраняемых вневедомственной охраной Росгвардии гипермаркетов, — рассказали в силовом ведомстве. — Силовики задержали подозреваемых граждан и передали для разбирательства представителям регионального УМВД».

Двумя днями ранее сотрудники вневедомственной охраны пресекли аналогичное правонарушение на охраняемом объекте в Орле. Происшествие произошло в Железнодорожном районе города. Тревожный сигнал поступил около полуночи из сетевого супермаркета, расположенного на улице Паровозной. Прибывшим силовикам продавцы рассказали, что один из поздних посетителей не оплатил товар и пытался сбежать с похищенным из магазина.

«Стражи правопорядка задержали злоумышленника, которым оказался проживающий в граничащем с Орловской областью регионе 25-летний мужчина, — рассказали в орловской Росгвардии. — Для дальнейшего разбирательства задержанного передали в отдел полиции».

В ведомстве добавили, что в целом за неделю за аналогичные деяния правоохранители задержали около десятка местных жителей. Кроме того, несколько орловцев были задержаны росгвардейцами за различные нарушения общественного порядка, в том числе за распитие спиртных напитков в общественных местах и совершение хулиганских действий в заведениях общественного питания. Эти граждане также были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования