Тайна разбитого реанимобиля осталась неразгаданной

В обстоятельствах необычного дела разбирался суд.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой. Ответчиками выступили муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Истец просил о взыскании с ответчиков ущерба в размере 170 тысяч рублей. В обоснование заявленных требований Центр сообщил, что принадлежащий ему реанимобиль получил механические повреждения стекла правой боковой двери вследствие выброса гравия из под триммера, косившего траву у дороги.

Ответчики возражали против удовлетворения заявленных требований. По их мнению, медорганизация не представила ни одного доказательства того, что ущерб был причинен вследствие их действий. Изучив доводы сторон, суд посчитал установленными следующие обстоятельства. 21 июня 2021 года в десятом часу утра реанимобиль марки «Форд», принадлежащий истцу, совершал срочный выезд в инфекционный корпус, расположенный в Орле на улице Лескова. Целью была экстренная транспортировка ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. Все это подтверждается копией журнала регистрации выездов машин и копией путевого листа.

По утверждению истца, в районе дома №14 по улице Лескова произошел выброс гравия из-под садового триммера. Якобы некий рабочий в тот момент косил траву справа по ходу движения реанимобиля. Гравий угодил в стекло правой боковой двери машины. Причиненный ущерб был оценен в 170 тысяч рублей (стоимость поврежденной детали и работ по ее замене). На основании обращения истца был зафиксирован факт дорожно-транспортного происшествия. Однако полицией было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.

Суд установил, что буквально днем ранее, то есть 20 июня 2021 года, между МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», правопреемником которого является «Объединенный муниципальный заказчик», и «Спецавтобазой» был заключен контракт на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог. «Спецавтобаза» привлекла к работам по скашиванию травы в рамках содержания улично-дорожной сети сразу несколько субподрядчиков. Медцентр считал, что поскольку покос травы осуществлялся на придорожной территории, не относящейся к придомовой территории, то вред был причинен указанными им ответчиками. Однако суд установил, что ни «Спецавтобаза», ни ее субподрядчики 21 июня 2021 года не производили работы по скашиванию травы.

«Суд не может исключить того, что в рассматриваемой ситуации имел место выброс гравия из-под колес обгоняющего транспортного средства, третье лицо могло самовольно производить покос травы или бросить камень в проезжающий автомобиль скорой медицинской помощи и прочее», — говорится в решении суда.

Свидетельские показания установить истину не помогли. Увы, реанимобиль не был оснащен видеорегистратором. Находившийся в машине врач тоже суду не очень помог – он не следил за дорогой, а занимался подготовкой к реанимационным процедурам. Интересно, что суд предлагал истцу рассмотреть вопрос о вызове в судебное заседание в качестве свидетеля водителя автомобиля, но истец не счел это необходимым. К тому же сотрудники ДПС не смогли найти человека, который якобы косил траву в то утро. При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований было отказано. Кто разбил реанимобиль – так и осталось тайной.

ИА «Орелград»