«Уверяем мэра, это еще не конец»: водитель ТТП возмутилась поведением мэра Орла

Водитель ТТП Оксана Евдокимова, вступившаяся на парламентских слушаниях в Госдуме, опровергла слова Парахина о том, что он «заодно с ТТП».

Водитель Трамвайно-троллейбусного предприятия Оксана Евдокимова, рассказавшая вчера в Госдуме о бедственном положении орловского электротранспорта, возмутилась заявлением мэра Орла Юрия Парахина.

Напомним, вчера в Государственной Думе прошли публичные слушания о проблемах российского электротранспорта, на которых удалось выступить представительнице орловского ТТП. После окончания мероприятия орловский градоначальник разметил в соцсетях запись выступления Евдокимовой и сопроводил его неожиданно комплементарным сообщением:

«Со мной здесь водитель Трамвайно-троллейбусного предприятия Оксана Алексеевна Евдокимова. Она, как человек непосредственно работающий на МУПе, лучше многих знает о существующих проблемах, видит их изнутри, предлагает решения. Опубликую её выступление, которое на 100% поддерживаем и мы, город Орёл», — писал мэр.

Евдокимова не ожидала этого и ответила Парахину весьма эмоционально:

«В смысле «со мной, здесь»? Когда Парахина попросили замолвить словечко, чтобы взяли представителя от ТТП в Думу, он и пальцем не пошевелил. Конечно, он не знал, что мы сами добились того, чтобы попасть в Госдуму. «Наш мэр» даже не пытался выступить, хотя представители других областей пытались. А сейчас мэр пишет, что мы вместе, что он может еще сказать? Уверяем мэра, это еще не конец», — написала Евдокимова.

Отметим, что группа работников ТТП находится в конфронтации с Парахиным. По их мнению, городские власти целенаправленно уничтожают электротранспорт, желая заменить его автобусами. Парахин, в свою очередь, все отрицает и неоднократно заявлял о том, что он хочет сохранить в Орле троллейбусы и трамваи, но не имеет в настоящее время ресурсов для развития электротранспорта.

ИА «Орелград»