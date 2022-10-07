В Ливнах сестры милосердия и студенты шьют спальные мешки для российских военных

Налажено производство мешков 58-го размера. В планах — более габаритные изделия.

В Ливнах налажено волонтерское производство спальных мешков для российских военнослужащих. Об этом сообщил телеграмм-канал «ПРИНТ ТВ Ливны».

Пошивом занимаются представители Свято-Александринского сестричества и братства, а производство размещено в мастерской «Омофор». В работе активное участие также принимают студенты Ливенского строительного техникума и медицинского колледжа. В общей сложности посменно работают 37 человек.

Сейчас уже налажено производство спальников 58-го размера, но в ближайшее время начнется пошив более крупных мешков.

«Если вы хотите приобщиться к пошиву изделий или просто помочь материально, можете обращаться по данным номерам: +7-920-080-01-10, +7-953-417-70-06. Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 165, приют «Всё в твоих руках», — сообщает «ПРИНТ ТВ Ливны».

ИА «Орелград», фото «ПРИНТ ТВ Ливны»