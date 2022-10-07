В орловских лесах спасены пятеро заблудившихся грибников

7.10.2022 | 9:55 Новости, Происшествия

Происшествия произошли в Знаменском и Урицком районах.

За прошедшие сутки в лесах Орловской области были спасены пятеро заплутавших грибников. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 13.35 стало известно, что в деревне Еленка Знаменского района заблудились три человека — две женщины и мужчина. Пожарные прибыли на место, и потерявшиеся грибники вышли на звуковой сигнал их автомобиля.

А в Урицком районе заблудилась супружеская пара. На связь со спасателями они вышли в 18.20. К счастью, телефонной зарядки хватило на то, чтобы созваниваться до тех пор, пока людей не нашли сотрудники МЧС.

ИА «Орелград»

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