В Орловской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе

7.10.2022 | 11:09 Новости, Происшествия

Постоянные дожди стали причиной переувлажнения почвы.

Вчера, 6 октября, орловские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил «Интерфакс».

Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, а именно — обильные и практически непрерывные дожди. Непогода привела к переувлажнению почвы и остановке сезонных полевых работ.

Ликвидировать чрезвычайную ситуацию и снизить последствия от нее поручено Александру Шалимову, руководителю департамента сельского хозяйства.

ИА «Орелград»

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