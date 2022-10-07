В Орловской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе

Постоянные дожди стали причиной переувлажнения почвы.

Вчера, 6 октября, орловские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил «Интерфакс».

Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, а именно — обильные и практически непрерывные дожди. Непогода привела к переувлажнению почвы и остановке сезонных полевых работ.

Ликвидировать чрезвычайную ситуацию и снизить последствия от нее поручено Александру Шалимову, руководителю департамента сельского хозяйства.

ИА «Орелград»