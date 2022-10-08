Орловец неудачно вложил взятку в фуражку гаишника

За содеянное на горе-водителя завели уголовное дело о коррупции.



Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Как уточнили в пресс-службе суда, дело было заведено на местного жителя, который минувшей весной пытался подкупить сотрудника полиции. Дело в том, что 29 апреля он попался гаишникам пьяным за рулем. Более того, у молодого человека не было водительского удостоверения – у него вообще нет прав на управление транспортными средствами.

В связи с этим водитель был доставлен в здание отделения ГИБДД ОМВД России по Верховскому району. Там с применением технического устройства «Алкотектор Юпитер» у него было установлено состояние алкогольного опьянения. Затем на него составили сразу два административных протокола, в том числе протокол задержания транспортного средства. На следующий день он был приглашен в отделение ГИБДД для возврата транспортного средства.

Желая избежать привлечения к административной ответственности за пьяную езду, правонарушитель «положил под головной убор форменного обмундирования сотрудника полиции денежные средства, пытаясь таким образом передать их государственному инспектору в качестве взятки за незаконное бездействие». Однако довести до конца свои преступные действия он не смог по независящим от него обстоятельствам, так как инспектор дорожного надзора от получения взятки отказался. Приговором суда водитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде штрафа, размер которого в суде не уточнили. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»