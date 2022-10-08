Орловский суд не стал рассматривать иск банка к банкроту

На кону стояла немалая сумма почти в 3 миллиона рублей.



В Орловской области суд оставил без рассмотрения иск банка о взыскании кредитной задолженности. Подробности сообщает пресс-служба Свердловского районного суда. В обоснование иска банк указал, что ранее с индивидуальным предпринимателем был заключен кредитный договор на 3 миллиона рублей сроком на 36 месяцев под 17 процентов годовых. Банк перечислил указанную сумму на счет, указанный заемщиком. В иске представители финансовой организации указали, что предприниматель принятые на себя обязательства по исполнению условий кредитного договора надлежащим образом не исполняет.

В результате у него образовалась задолженность в сумме 2,819 миллиона рублей. Именно такую сумму банк просил взыскать с ответчика. Однако в ходе рассмотрения дела всплыли новые обстоятельства. Например, суд установил, что в марте 2022 года ответчик прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. В настоящее время в производстве арбитражного суда Орловской области находится дело по заявлению о несостоятельности гражданина.

Определением арбитражного суда это заявление уже признано обоснованным, в отношении ответчика введена процедура реструктуризации долгов. В данном случае произошло следующее: поскольку иск предъявлен не в рамках дела о банкротстве гражданина и не был рассмотрен судом до даты введения реструктуризации его долгов, гражданский суд в соответствии со статьей 213.11 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» оставил иск без рассмотрения.

ИА «Орелград»