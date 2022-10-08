Орловским выпускникам предложили написать сочинение в декабре

Сроки проведения первого выпускного испытания утвердили областные власти.

Региональный департамент образования издал приказ «О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Орловской области в 2022-2023 учебном году». Документ скрепил своей подписью глава этого ведомства Алексей Карлов. Напомним, итоговое сочинение является для выпускников первым серьезным испытанием и допуском к сдаче единого государственного экзамена.

Организованное написание итогового сочинения или изложения господин Карлов приказал провести 7 декабря 2022 года. Резервные дни, когда можно будет его, например, переписать: 1 февраля и 17 мая 2023 года. Писать сочинение выпускники будут в организациях, реализующих программы среднего общего образования, то есть в школах, лицеях и гимназиях. Также утверждены сроки регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения). Так, для сдающих 7 декабря срок регистрации установлен на период с 14 по 23 ноября 2022 года; 1 февраля — с 9 по 18 января 2023 года; 17 мая — с 24 по 28 апреля 2023 года.

Департамент образования утвердил типовые формы заявлений на участие в итоговом сочинении как для выпускников текущего учебного года, так и для выпускников прошлых лет. Кроме того, утверждена форма согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних участников итогового сочинения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Определены также места регистрации для участия в написании итогового сочинения и места ознакомления с результатами. Так, выпускники текущего года смогут зарегистрироваться по месту обучения. Для экстернов предложены образовательные организации по их самостоятельному выбору. Для обучающихся профессиональных образовательных организаций местом регистрации станет Региональный центр оценки качества образования, для выпускников прошлых лет — органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, то есть районные и городские отделы образования.

ИА «Орелград»