Орловских охотников будут перевоспитывать

Акцент надзорный орган в 2023 году сделает на информировании и профилактике.

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля на территории Орловской области на 2023 год выставлена на процедуру публичного обсуждения. Ее разработчиком является региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Предложения по проекту документа он будет принимать до 1 ноября, затем до 1 декабря будет их рассматривать. После этого проект, доработанный с учетом поступивших предложений и замечаний, будет рассмотрен на общественном совете при департаменте и утвержден.

Основная задача новой программы — предупреждение нарушений населением и охотхозяйствами требований закона в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области. Попутно планируется решить такие задачи, как снижение административной нагрузки и повышение прозрачности системы федерального государственного охотничьего надзора. Авторы программы считают возможным «создание мотивации к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям».

Проектом документа предусмотрено увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов, внедрение различных способов профилактики, улучшение информационного обеспечения и даже разработка образцов эффективного, законопослушного поведения поднадзорных субъектов. Поясним, что субъектами контроля чиновники называют всех граждан, а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с областью охотхозяйственные соглашения. Проще говоря, речь идет о так называемых охотпользователях.

В проекте программы обозначены потенциальные риски и угрозы, с которыми органы надзора могут столкнуться в 2023 году. Например, таким риском является отсутствие производственного охотничьего контроля на территории закрепленных за гражданами. ИП или организациями охотничьих угодий. Другой риск власти видят в отсутствии обозначений на местности границ зоны охраны птицы и зверя. Несоблюдение установленных квот добычи охотничьих ресурсов – тоже традиционная угроза. Напомним, областные власти устанавливают базовые квоты. Охотникам на их основании выдают разрешения на добычу того и иного вида зверя или птицы. В связи с этим еще одной потенциальной угрозой в программе названы нарушения простыми гражданами правил охоты. Со всем этим и предполагается бороться мерами профилактики.

«Текущей тенденцией является проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение поднадзорными субъектами обязательных требований в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области, — говорится в тексте документа. — Стимулирование их к добросовестному осуществлению обязанностей должно способствовать улучшению ситуации в целом и снижению выявляемых в ходе осуществления надзорных мероприятий нарушений. Основной проблемой, на решение которой направлена настоящая программа, является повышение правовой грамотности субъектов надзора в вопросах выполнения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

ИА «Орелград»