Орловских охотников будут перевоспитывать

8.10.2022 | 16:07 Новости, Общество

Акцент надзорный орган в 2023 году сделает на информировании и профилактике.

Фото из архива

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля на территории Орловской области на 2023 год выставлена на процедуру публичного обсуждения. Ее разработчиком является региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Предложения по проекту документа он будет принимать до 1 ноября, затем до 1 декабря будет их рассматривать. После этого проект, доработанный с учетом поступивших предложений и замечаний, будет рассмотрен на общественном совете при департаменте и утвержден.

Основная задача новой программы — предупреждение нарушений населением и охотхозяйствами требований закона в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области. Попутно планируется решить такие задачи, как снижение административной нагрузки и повышение прозрачности системы федерального государственного охотничьего надзора. Авторы программы считают возможным «создание мотивации к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям».

Проектом документа предусмотрено увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов, внедрение различных способов профилактики, улучшение информационного обеспечения и даже разработка образцов эффективного, законопослушного поведения поднадзорных субъектов. Поясним, что субъектами контроля чиновники называют всех граждан, а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с областью охотхозяйственные соглашения. Проще говоря, речь идет о так называемых охотпользователях.

В проекте программы обозначены потенциальные риски и угрозы, с которыми органы надзора могут столкнуться в 2023 году. Например, таким риском является отсутствие производственного охотничьего контроля на территории закрепленных за гражданами. ИП или организациями охотничьих угодий. Другой риск власти видят в отсутствии обозначений на местности границ зоны охраны птицы и зверя. Несоблюдение установленных квот добычи охотничьих ресурсов – тоже традиционная угроза. Напомним, областные власти устанавливают базовые квоты. Охотникам на их основании выдают разрешения на добычу того и иного вида зверя или птицы. В связи с этим еще одной потенциальной угрозой в программе названы нарушения простыми гражданами правил охоты. Со всем этим и предполагается бороться мерами профилактики.

«Текущей тенденцией является проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение поднадзорными субъектами обязательных требований в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области, — говорится в тексте документа. — Стимулирование их к добросовестному осуществлению обязанностей должно способствовать улучшению ситуации в целом и снижению выявляемых в ходе осуществления надзорных мероприятий нарушений. Основной проблемой, на решение которой направлена настоящая программа, является повышение правовой грамотности субъектов надзора в вопросах выполнения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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