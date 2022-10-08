Под Орлом на установку мусорных контейнеров потратят миллионы

Власти муниципального округа утвердили «мусорную» программу.



Администрация Орловского муниципального округа утвердила муниципальную программу «Развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов». Ее действие рассчитано на 2022 год. Напомним, с будущего года на всей территории Орловской области планируется ввести раздельный сбор мусора. В связи с этим муниципалитеты сейчас проводят необходимую работу, в том числе по закупке контейнеров. Непосредственно в Орловском муниципальном округе на данные цели в рамках утвержденной программы планируется потратить чуть более 7,4 миллиона рублей.

Средства поступят в округ на условиях софинансирования. Так, доля областного бюджета составит 74 тысячи рублей, а все остальное – это средства федерального бюджета. Привлечение средств из внебюджетных источников не планируется. На указанные деньги предполагается выполнить комплекс работ по оборудованию площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, всего на этих площадках должен появиться 251 специализированный контейнер. Также программой утверждены правила их размещения.

Согласно документу все контейнерные площадки на территории округа независимо от видов мусоросборников (контейнеры или бункеры) должны иметь подъездной путь и твердое (асфальтовое или бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Площадки должны иметь надежное ограждение, препятствующее разносу мусора по сторонам. Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных и частных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок и других подобных объектов должно составлять не менее 20 метров, но и не более 100 метров. Расстояние от контейнерных площадок до медицинских организаций в городской местности должно составлять не менее 25 метров, в сельской местности – не менее 15 метров.

ИА «Орелград»