Под Орлом осудили подкупленного снабженца

Мужчина незаконно получал вознаграждение от делового партнера.



Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда Орловской области, вынесен и уже обращен к исполнению обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере). Было установлено, что подсудимый на протяжении двух десятков лет работал в коммерческой организации, причем на него были возложены управленческие функции. Занимался он вопросами поставки-сбыта. Следствие и суд посчитали, что мужчина незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего, когда указанные действия входили в его служебные полномочия. Кроме того, он в силу своего служебного положения способствовал указанным действиям. Из материалов дела следует, что компания нуждалась в закупках титана.

Подсудимый нашел некое ООО, которое могло такие поставки организовать. Однако в силу своего служебного положения он должен был рассмотреть и другие варианты, чтобы выбрать для своего предприятия наиболее выгодные условия поставки. Но его выбор пал именно на ООО, поскольку от этой компании он начал получать «денежные благодарности» за правильный выбор. Словом, подсудимый помогал ООО получать контракты с фирмой, на которую сам работал.

В суде уточнили, что в качестве коммерческого подкупа им были получены денежные средства на общую сумму 47 090 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Закон такую сумму определяет как значительный размер. В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления не признал. Он рассказал свою версию, но суд ему не поверил и признал виновным. Ливенцу было назначено основное наказания в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием в государственных органах, органах местного самоуправления, а также на предприятиях и в организациях всех форм собственности.

ИА «Орелград»