Под Орлом раскрыли крупную аферу с зерном

8.10.2022 | 13:05 Закон и порядок, Новости

Сразу два фигуранта уголовного дела отправятся в колонии.


Ливенским районным судом Орловской области обращен к исполнению приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, мужчины и женщины, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Иными словами, они были признаны виновными в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Подробности сообщила пресс-служба Ливенского районного суда. Аферистом был признан мужчина, а женщина получила обвинение в пособничестве. История началась в мае 2019 года, когда подсудимый учредил компанию «Парус», став ее единственным учредителем. Спустя пару месяцев он назначил подсудимую на должность делопроизводителя и заключил с ней трудовой договор на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию. А уже в сентябре и октябре 2019 года они совместно, как установили следствие и суд, обманули бизнесмена, похитив у него крупные партии пшеницы и ячменя.

Всего было похищено более 800 тонн зерна на общую сумму 6,993 миллиона рублей. Похищенным имуществом аферисты распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб собственнику в особо крупном размере. Суд первой инстанции признал подельников виновными, но рассмотрение дошло до апелляционной инстанции. В результате апелляционным определением мужчине назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 10 месяцев, а его пособнице дали 3 года и 4 месяца лишения свободы.

ИА «Орелград»

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