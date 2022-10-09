Обновленная за 7 миллионов спортплощадка продержалась недолго

Устранение проявившихся дефектов оказалось невозможным без суда.



Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны подало иск к компании «Шинэко», зарегистрированной в Липецке. Это было дело об обязании устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств, которое рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Как следует из материалов, в сентябре 2018 года между истцом и ответчиком был заключен муниципальный контракт на текущий ремонт универсальной спортивной площадки «Чемпион» в Ливнах. Стоимость работ составляла более 7,3 миллиона рублей.

В контракте было указано, что подрядчик обязуется устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также дефекты, выявленные в гарантийный период эксплуатации за свой счет. Срок гарантии был установлен на 5 лет. Выполненные работы были приняты чиновниками, а сам объект был сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Эта дата зафиксирована в гарантийном паспорте. В апреле 2022 года администрация Ливен направила подрядчику письмо с просьбой срочно прибыть на обветшавшую спортплощадку для составления акта осмотра. Письмо было получено адресатом, но своего представителя в Ливны он не прислал.

Чиновники создали комиссию, осмотрели площадку самостоятельно и составили акт, в котором были зафиксированы дефекты. Затем мэрия направила подрядчику претензию с требованиями устранить выявленные недостатки за свой счет в рамках гарантии. Однако и это требование было проигнорировано. В результате спор двух сторон перетек в суд. Изучив представленные материалы, арбитраж решил иск удовлетворить. Подрядчика обязали выполнить ремонт по гарантии, а именно: заменить часть покрытия (искусственная трава) футбольной площадки площадью 280 квадратных метров, выполнить на баскетбольно-волейбольной площадке работы по ремонту мест крепления волейбольной сетки и обновить на ней разметку. Подрядчику суд отвел на выполнение указанных работ 15 календарных дней с момента вступления решения в законную силу.

ИА «Орелград»