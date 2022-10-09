Орловцев позвали на «географический диктант»

В Орле пройдет ежегодная международная просветительская акция.

30 октября в нашей стране пройдет Международная просветительская акция Русского географического общества. Называется она «Географический диктант» и проводится ежегодно, начиная с 2015 года. Согласно статистике, в прошлом году в целом по стране было организовано 7792 площадки для ее проведения. В 2022 году в Орловском ГАУ также открыта официальная площадка для географического диктанта. Как сообщили в вузе, расположена она по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69, ауд. 2-210.

«Участникам будет предложено несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоит из 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности, — рассказывают в Орловском ГАУ. — Это делает участие в акции доступным любому человеку. Интересные факты, положенные в основу заданий, превращают интеллектуальное соревнование в увлекательную викторину. Приглашаем к участию в «Географическом диктанте» студентов высших учебных заведений, руководителей и преподавателей вуза, всех желающих!».

Одной из задач акции является привлечение интереса к России и распространение о ней достоверной информации за рубежом. А на внутреннем уровне целью является повышение интереса россиян к изучению географии. Принять участие в акции может любой желающий. При этом исповедуется принцип анонимности – указывать свое имя на листке с выполненными заданиями не обязательно.

Распорядок работы площадки 30 октября в Орле будет таким: 11:00 – начало работы площадки; 11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта; 12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков; 12:15-13:00 – написание диктанта; 13:00-13:10 – сбор заполненных бланков; 13:10 – закрытие площадки. Полная информация о географическом диктанте размещена на сайте «Географического диктанта».

ИА «Орелград»