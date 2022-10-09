Орловские кружева и игрушка станут культурными символами

Вопрос о статусе рассмотрела специально созданная рабочая группа.

Сотрудники Орловского областного центра народного творчества приняли участие в заседании рабочей группы. Как пояснили в учреждении, на этом мероприятии были рассмотрены вопросы внесения объектов «Технология лепки плешковской глиняной игрушки» и «Традиционные технологии изготовления мценского коклюшечного кружева» в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия Орловской области. Участие в дискуссии также приняли приглашенные эксперты, в том числе искусствовед, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Ирма Борисова и Народный мастер Орловской области Нина Савенкова.

«По результатам работы принято единогласное решение о внесении рассмотренных объектов в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия Орловской области», — отметили в Центре. Как говорят эксперты, плешковская игрушка – это настоящее произведение народного искусства, сохранившее архаичные черты обрядовых атрибутов. Кроме того, она является музыкальным инструментом: у свистка проделываются два дополнительных отверстия, что дает возможность исполнять простейшие наигрыши.

Второй потенциальный объект культурного наследия – более загадочный. Специалисты признают, что точных данных о том, когда именно возник кружевной промысел в Мценске, у них нет. В этом вопросе исследователи, прежде всего, обращаются к записям российского экономиста Александра Тарачкова (1819-1870). По его свидетельству, мценские кружевницы уже в начале XVIII века плели кружева «…из тончайших нитей белых и золотых, но узоры их, разумеется, отличались особыми фигурами, свойственными старинным временам».

«Известно также о кружевной мануфактуре мценской помещицы Протасовой, — говорят в Орловском областном центре народного творчества. — Можно предположить, что производство принадлежало Александре Максимовне Протасовой урожденной Лугининой (1773-1829) и располагалось в одном из ее имений недалеко от Спасского-Лутовинова. Ее отец и дед были крупными тульскими купцами и владельцами металлургических заводов. Графиня А.С. Протасова приходилась родной сестрой ее мужу, Александру Степановичу и вполне могла снабжать мануфактуру заказами для царедворцев».

После смерти Протасовой мануфактура перестала существовать, но обученные искусству кружевоплетения мастерицы продолжали работать, и к середине XIX века Мценск стал крупнейшим центром по производству кружева в России. Здесь можно было заказать кружевные изделия практически любого вида. Например, в 1861 году экономист, историк и публицист Александр Корсак писал: «Известны у нас вологодские, балахнинские, мценские кружева; в некоторых подмосковных деревнях и др. местах их также работают».

«Исследователи и знатоки кустарных промыслов в конце XIX веке отмечали, что мценское кружево было необычайно тонким, ажурным, оно отличалось использованием архаичных узоров, — добавляют в Центре. — Мценские плетеи продолжали изготавливать мерное кружево с численным плетением используя излюбленные мотивы, такие как «замки и раки», «паучок раскинул лапки» и др. Золотосеребряное кружево кроме Мценска в это время практически нигде уже не выплетали. На рубеже XIX и XX веков в Мценске появляются общераспространенные клюни, гипюры и другие модные типы кружева».

ИА «Орелград»