Отказавшийся покидать Орловщину иностранец предстал перед судом

Иностранца признали нелегальным мигрантом и наказали в административном порядке.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело в отношении незаконного мигранта. Как уточнили в пресс-службе суда, мужчина был обвинен в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Добавим, что мигрант является гражданином Азербайджана. Было установлено, что в Россию мужчина въехал на законных основаниях. Однако он уклонился от выезда из нашей страны по истечении установленного срока пребывания, а документов, подтверждающих его право нахождения на территории России, сейчас нет. Иными словами, у него нет действующей миграционной карты.

Изучив представленные материалы, суд определил, что в данном случае признаков уголовно-наказуемого деяния со стороны мигранта не имеется. К тому же в судебном заседании мигрант вину в совершении вменяемого ему административного правонарушения признал полностью и в содеянном раскаялся. Более того, выяснилось, что за время своего нелегального пребывания в России иностранец успел приобрести в свою собственность жилой дом с земельным участком. Также он оброс прочными социальными связями, воспитывает в России двоих маленьких детей.

Все это суд учел при решении вопроса о применении дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Было установлено, что гражданин Азербайджана к административной ответственности в России не привлекался. Учитывая баланс интересов государства и гражданина, иностранца наказали штрафом в размере 3000 рублей за нарушение правил пребывания в нашей стране. Отметим, что санкцией части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ в качестве административного наказания предусмотрено наложение штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы России. Однако суд ограничился назначением наказания в виде штрафа. Постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»