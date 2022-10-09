В Орле о Москве расскажут в пословицах и поговорках

Любопытную интерактивную программу подготовили к юбилею столицы.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 11 октября в 13.00 в универсальном читальном зале будет представлена интерактивная программа «Москва в пословицах и поговорках». Она подготовлена сотрудниками отдела искусств и посвящена 875-летию Москвы. Программа предназначена для всех посетителей библиотеки, кто окажется в стенах учреждений в тот момент. Однако организаторы говорят, что мероприятие, прежде всего, ориентировано на школьников и студентов. Впрочем, прийти на него может любой, кого интересует происхождение пословиц и поговорок, крылатых слов и образных выражений, а также история столицы и всей страны.

«В год культурного наследия нашей страны юбилей столицы стал поводом вспомнить старинные пословицы и поговорки, которыми пользуются и сейчас для точности и красноречия, — говорят в Орловской областной библиотеке имени Бунина. — В легкой доступной форме сотрудник расскажет их историю, используя примеры из художественной литературы, живописи и кинофильмов. Украшением встречи станут театрализованные этюды с участием «московских купчих XIX века».

Отметим, что посещение мероприятия возможно только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При этом наличие масок рекомендуется, посетителей просят не забывать соблюдать социальную дистанцию. К слову, ранее, 4 октября, в библиотеке имени Бунина в рамках проекта «Россия космическая держава» состоялся патриотический час «Гений космонавтики, ученый Юрий Васильевич Кондратюк». Мероприятие было подготовлено сотрудниками отдела производственно-технических документов библиотеки совместно с Межрегиональным поисковым объединением «Костер» и при поддержке областной организации ветеранов. Краткий отчет об этом мероприятии можно найти на сайте учреждения.

ИА «Орелград»