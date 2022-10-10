«Дорожная служба» не смогла взыскать с экс-директора 23 миллиона

Государственная компания проиграла суд по иску о взыскании убытков.

Интересное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Государственное унитарное предприятие «Дорожная служба» предъявило иск своему бывшему руководителю Евгению Гончаренко. Ставился вопрос о взыскании с него убытков в размере 23 165 000 рублей. Из материалов дела следует, что в сентябре Гончаренко был принят в ГУП «Дорожная служба» на должность заместителя директора по финансам и экономике, но уже в ноябре того же года был назначен на должность директора.

В июле 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Гончаренко и еще одному фигуранту было предъявлено обвинение в подписании фиктивных документов о финансово-хозяйственных взаимоотношениях «Дорожной службы» с компаниями «Жилстройиндустрия», «Онда дизайн» и «ДорСтрой» на общую сумму около 24 миллионов рублей.

Летом 2018 года уголовное преследование по 159-й статье в отношении Гончаренко было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Но преследование было продолжено по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). При этом произошло изменение его процессуального статуса с обвиняемого на подозреваемого. Прошло еще немного времени и старшим следователем СЧ СУ УМВД России по Орловской области уголовное дело по подозрению Гончаренко в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Однако «Дорожная служба», понесшая убытки, посчитала, что возмещать их должен ее бывший руководитель, пусть даже он не был признан виновным и осужден. Мол, сознательно были подписаны фиктивные счета-фактуры к договорам поставок щебня и песка. Истец считает, что Гончаренко свою вину в совершении преступления признал — это будто бы подтверждается его объяснением, где он собственноручно указал, что с постановлением о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования ознакомлен и согласен. Однако арбитраж с такой трактовкой событий категорически не согласился. Он указал, что в постановлении о прекращении уголовного преследования отсутствуют сведения, указывающие на отношение Гончаренко к подозрению его в совершении преступления. Кроме того, в письменном согласии экс-директора на прекращение в отношении него уголовного преследования ни слова не сказано о признании им своей вины.

«Таким образом, постановление следователя о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям не может быть для суда заранее установленным доказательством вины Гончаренко в совершении действий, которые причинили истцу убытки, поскольку такие обстоятельства могут быть установлены только судом в итоговом решении (приговоре)», — говорится в решении арбитража. Данную позицию неоднократно высказывал и Конституционный суд Российской Федерации. В результате в удовлетворении искового заявления было отказано, но «Дорожная служба» может попытать счастья в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»