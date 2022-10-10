Неприглядный детсад нашла прокуратура под Орлом

Чиновников уже обязали привести учреждение в порядок.

Решение по гражданскому делу вынес Глазуновский районный суд Орловской области. Иск подал и.о. прокурора, действовавший в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Глазуновского района и муниципальному детскому саду. Он просил о понуждении ответчиков к проведению ремонта спортивного зала и фасада здания. В обоснование иска было указано, что ранее местной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства при организации образовательного процесса.

Было установлено, что в нарушение требований строительных правил в спальной комнате филиала «Ромашка» на стене имеется дефект в виде трещины. По мнению прокуратуры, из-за этого проводить влажную уборку не предоставляется возможным. На фасаде имеются дефекты в виде отслаивания штукатурки здания, а также трещины. Помещение спальной комнаты и фасад нуждаются в ремонте, а обязанности по финансированию таких работ возложены на учредителя образовательной организации. Таковым является администрация Глазуновского района.

Выявленные нарушения, по мнению прокуратуры, свидетельствуют о неисполнении администрацией района и руководством детсада обязанностей по своевременному ремонту и надлежащему содержанию помещений. А это влечет за собой нарушение прав и охраняемых законом интересов детей на создание благоприятных и безопасных условий обучения, развития их физического и творческого потенциала, охрану и укрепление их здоровья, профилактику травматизма и заболеваний.

В результате суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Администрацию Глазуновского района обязали в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование работ по текущему ремонту помещения спальной комнаты и фасада здания филиала «Ромашка». Соответственно руководство детсада обязали в течение одного месяца со дня выделения администрацией денежных средств обеспечить проведение ремонта.

ИА «Орелград»