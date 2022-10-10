Общественники и подростки заработали на мусоре

В Орловской области подвели итоги организации дополнительных работ.

Как сообщает региональное управление труда и занятости, в текущем году в Орловской области 300 человек были заняты на оплачиваемых общественных работах. В ведомстве подчеркнули, что эти работы в основном были связаны с так называемым неквалифицированным трудом. Иными словами, ими мог заниматься практически любой гражданин, независимо от его уровня образования, стажа и навыков.

«Несмотря на свою кажущуюся простоту, этот вид занятости дает гражданам, которые не смогли найти постоянную работу, ощущение востребованности и стабильности, — говорят в управлении. — Он гарантирует наличие заработка, а в ряде случаев еще и предусматривает для безработных дополнительные выплаты – пособие и материальную поддержку от службы занятости».

Кстати, данный проект еще не свернут. Сейчас, например, на оплачиваемые общественные работы call-центр «Комфортел» приглашает интервьюеров, а почтовые отделения зовут к себе на такую работу почтальонов и грузчиков. Больнице имени Семашко требуются «общественные» сторож и буфетчица, а санаторий «Лесной» орловское автотранспортное предприятие, покровский муниципальный «Жилкомхоз», малоархангельский «Коммунальник» и другие организации ищут подсобных рабочих. Также в областном управлении рассказали о трудоустройстве подростков.

«С начала года участниками мероприятий временной занятости несовершеннолетних стали почти 2000 подростков Орловской области, — говорят в ведомстве. — Трудоустройство несовершеннолетних продолжается и сегодня. В октябре рабочие места для школьников, достигших 14 лет и получивших паспорт, выделены в трех районах нашего региона. Мценский лицей №5 выделил пять временных вакансий для юных рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, мценская школа №7 трудоустроила дворниками и уборщиками восьмерых ребят, Отрадинская школа Мценского района выделила для своих старшеклассников 13 вакансий подсобных рабочих».

В качестве работодателей для собственных учеников также выступили Покровский лицей и Сосковская средняя школа. Чиновники отмечают, что «ближе к зиме временная занятость подростков замирает». Но уже в апреле следующего года будет запущен новый цикл массового трудоустройства подростков.

ИА «Орелград»