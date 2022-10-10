Орловцам пока не дали новых трудовых гарантий

Соглашение между чиновниками, бизнесом и профсоюзами пока не достигнуто.

В Орле состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участники обсудили итоги выполнения трехлетнего соглашения, заключенного правительством региона, Федерацией профсоюзов Орловской области (ФПОО) и региональным объединением работодателей. Кроме того, стороны обсудили проект нового соглашения на три года вперед. Как отметили в ФПОО, именно последний вопрос и вызвал больше всего дебатов. Профсоюзы внесли много предложений по актуализации проекта соглашения.

«Так, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Вячеслав Коцепчук отметил необходимость прописать права работников ГУПов и МУПов, которые до конца 2024 года должны быть ликвидированы и переданы в концессию, и расширить перечень бюджетных организаций с включением в него областных учреждений как имеющих право на ежегодную индексацию заработной платы, — сообщает в своем отчете с мероприятия ФПОО. — Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Лидия Сасина вернулась к теме обязательного введения в штат каждого областного департамента специалиста по охране труда. Ее в этом поддержали председатели областных организаций профсоюза образования Владимир Скуридин и профсоюза культуры Тамара Казакова».

Результатом дискуссии стало решение создать рабочую группу по разработке нового проекта трехстороннего соглашения. Также была достигнута договоренность о том, что в рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стороны продолжат работу по согласованию позиций сторон для заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате в Орловской области на следующий год.

Участники заседания напомнили, что минимальная заработная плата с 1 июня 2022 года для бюджетных и внебюджетных организаций установлена равной федеральному МРОТ и составляет 15 279 рублей. Были озвучены и такие данные: среднемесячная заработная плата за 2021 год в Орловской области составила 35 199 рублей и выросла относительно 2020 года на 10,2 процента. Реальная заработная плата, рассчитываемая с учетом уровня инфляции, выросла за год на 2,7 процента.

ИА «Орелград»