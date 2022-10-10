Орловская область попросила у Минстроя 1,3 млрд рублей на очистные сооружения и дороги

Ответ федералов ожидается в ноябре.

Орловские чиновники подали заявку в Минстрой России на получении субсидии в размере 1,3 млрд рублей, необходимой для строительства очистных сооружений и нескольких дорог.

Заявку подали департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ совместно с администрацией Орла. Ответ федерального министерства должен поступить в ноябре текущего года.

«Речь идет о строительстве ряда объектов: ул. Авиационная на участке Карачевского шоссе до ул. Спивака в Орле, ул. Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне «Зареченский» до ул. Царев Брод, ул. Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная, а также строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по правому берегу реки Оки, строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода», ул. Орловских Партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов», — сообщила пресс-служба губернатора.

Если заявка будет одобрена, Орловская область может получить 640 млн рублей в следующем году и еще 742 млн — в 2024-м.

ИА «Орелград»