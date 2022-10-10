Орловских школьников позвали на «Софиум»

Орловцы могут принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

Избирательная комиссия Орловской области известила жителей региона о том, что с 1 ноября 2022 года стартует новый сезон Всероссийской олимпиады школьников. Она посвящена вопросам избирательного права и избирательного процесса и пройдет уже в пятый раз. В рамках олимпиады знатокам избирательного права из всех регионов страны предложат посостязаться друг с другом. Организаторами выступают ЦИК России совместно с Минпросвещения, региональными избирательными комиссиями, Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина и др.

«Всероссийская олимпиада «Софиум» проводится в двух категориях (для учащихся 10-х классов и 11-х классов) и включает два этапа: региональный и заключительный, который проводится на федеральном уровне, — сообщает Орловский облизбирком. — Региональный этап состоит из двух туров и завершится не позднее 1 января 2023 года. Первый (отборочный) тур включает пять ситуационных задач и написание эссе. Второй тур организуется в форме электронного тестирования на базе официального сайта РЦОИТ при ЦИК России».

Принять участие в олимпиаде могут победители и призеры недавно завершившейся в Орловской области интернет-викторины «Время выбирать», а также электорального диктанта и школьных олимпиад по предметам «Право» и «Обществознание» среди учащихся 10-11-х классов. Кстати, организаторы советуют участникам для подготовки к «Софиуму» уже сейчас пользоваться сборниками конкурсных заданий, в которых можно найти задачи и темы эссе с 2018 по 2022 годы.

«Необходимую информацию также можно найти в материалах курса обучения членов участковых избирательных комиссий, которые размещены в разделе «Обучение» на сайте РЦОИТ при ЦИК России, актуальных учебных видео канала «Просто о выборах», в тематических сообщениях Telegram канала «Электорий», — добавили в облизбиркоме.

ИА «Орелград»