Почти 200 нарушений в сфере оплаты труда выявили на Орловщине

Стало известно о результатах внеплановых проверок инспекторов труда.

Государственной инспекцией труда в Орловской области в 2021 году было проведено 169 внеплановых проверок, связанных с нарушениями трудового законодательства по оплате труда работников. Было выявлено 184 нарушения законодательства в сфере оплаты труда. В результате принятых мер 1958 работникам была выплачена задержанная заработная плата на общую сумму 40,8 миллиона рублей.

Такие статистические сведения прозвучали на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в котором приняли участие представители Государственной инспекции труда в Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», участники мероприятия обсудили итоги выполнения соглашения между правительством Орловской области, Федерацией профсоюзов и «Объединением промышленников и предпринимателей Орловской области».

Было отмечено, в частности, что в 2021 году специальная оценка условий труда была проведена в 208 организациях региона на 8,4 тысячах рабочих мест с численностью работников 11,7 тысячи человек.

Тем временем, в Федерации профсоюзов Орловской области сообщили, что по состоянию на 1 января 2022 года в членских организациях трудились 1097 уполномоченных доверенных лиц по охране труда. Их количество увеличилось на 14 человек по сравнению с 2020 годом. Кроме того, на начало 2022 года коллективные договоры были заключены в 1131 организации региона. В целом ими было охвачено на тот момент 96,3 тысячи человек. Наибольшее количество заключенных коллективных договоров приходится на такие виды деятельности, как образование, культура и искусство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение.

ИА «Орелград»