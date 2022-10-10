СМИ: экс-прокурор Орловской области Владислав Малкин может быть уволен из ведомства

10.10.2022 | 16:43 Закон и порядок, Новости

Десятки сотрудников Владимирской прокуратуры не сработались с Малкиным и написали рапорты об увольнении.

Владислав Малкин, известный своей работой на посту прокурора Орловской области, может быть уволен из надзорного ведомства. Об этом сообщило издание «Владимирские новости» со ссылкой на анонимный источник в прокуратуре своего региона.

Сообщается, что причиной увольнения послужила некая проверка, из-за которой десятки работников Владимирской прокуратуры написали рапорты об увольнении. При этом, Малкин может покинуть не только нынешнюю должность прокурора Владимирской области, но и вообще — надзорное ведомство.

Позже тоже издание сообщило о том, что Малкин уже покинул Владимир и выехал в Москву, где «решается его дальнейшая судьба».

«Владислав Малкин находился на посту областного прокурора 8 месяцев, успев разобраться со множеством сложных вопросов, связанных с нарушением прав граждан на льготные лекарства, переселением из аварийного жилья, нарушениями в трудовом законодательстве и т.д.», — рассказывает о работе прокурора издание «Владимирские новости».

ИА «Орелград»

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