Орловским студентам рассказали об опасностях брака

10.10.2022 | 15:02 Новости, Общество

В Орле прошла конференция «Семья и брак: современные ценности и опасности».

Как сообщает Орловский госуниверситет имени Тургенева, научно-практическая конференция «Семья и брак: современные ценности и опасности» была организована юридическим институтом, входящим в структуру опорного вуза. Мероприятие прошло в Фундаментальной библиотеке, в нем приняли участие представители областной Нотариальной палаты, Территориального отдела ЗАГС города Орла, Управления Министерства юстиции РФ по Орловской области, Адвокатской палаты Орловской области и коллегии медиаторов при Орловской торгово-промышленной палате.

Слушателями стали студенты направления подготовки «Юриспруденция». В ОГУ подчеркнули, что тематика конференции была направлена «на формирование у молодых людей более ответственного подхода к созданию семьи, а также объяснение им правового аспекта семейных отношений». Например, доцент кафедры гражданского права и процесса Елена Сметанина объяснила правовое регулирование заключения брака с иностранцами. А президент Нотариальной палаты Эльвира Псарева рассказала о брачном договоре – соглашении между супругами, определяющем их имущественные права и обязанности в случае расторжения брака.

«В нашей стране, несмотря на то, что для некоторых это кажется «предательством любви», составление брачного договора набирает все большую популярность, — говорят в ОГУ. — Эльвира Семеновна объяснила, почему брачный договор, наоборот, помогает укрепить брак и заранее исключить возможные ссоры. Кроме того, студенты узнали о государственных и областных программах поддержки молодых семей, положении детей в семье и после развода родителей, судебных спорах, связанных с расторжением брака и многом другом».

Заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Орловской области Наталья Хайлова рассказала молодым людям про этапы регистрации брака и получения документов. По данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), в Орловской области в январе-июле 2022 года было зарегистрировано 220 браков, что на 165 браков меньше, чем годом ранее. В то же время было зарегистрировано 1830 разводов, что на 56 разводом больше, чем за аналогичный период 2021 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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