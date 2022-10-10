В Орле выдадут субсидии за переоборудование машин на газ

Господдержку получат организации, прошедшие конкурсный отбор.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о проведении конкурсного отбора. Принять в нем участие вправе юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся переоборудованием транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. С победителями отбора власти заключат соглашения о предоставлении субсидий. За казенный счет им компенсируют часть затрат – скидок, которые представители этого бизнеса предоставляли своим клиентам в 2022 году.

Поясним, что ранее порядок субсидирования утвердило правительство Орловской области. В своей политике оно ориентируется на стратегию федеральных властей, которые поощряют постепенный перевод транспортных средств на газовое топливо. Прием заявок на участие в конкурном отборе уже стартовал. Форма заявки размещена в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

К заявке надо приложить расчет размера запрашиваемой субсидии, копию сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе, документы по каждой переоборудованной в этом году машине и другие документы. По условиям, «значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении и не может быть меньше пяти транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа до 31 декабря».

Отметим, что у участника отбора не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, просроченной задолженности перед областным бюджетом. Участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Субсидии не положены иностранным юрлицам, а также российским юрлицам, в уставном капитале которых доля участия иностранцев превышает 50 процентов.

Размер субсидии определяется в зависимости от размера скидки, предоставленной бизнесом автовладельцам. В этом году субсидия не может превышать одну треть скидки (в 2020 году — не более двух третей, в 2021 году — не более одной второй в случае, если владельцем переоборудованного транспортного средства является субъект малого или среднего предпринимательства). Кроме того, размер субсидии зависит от типа транспортного средства. Например, для легковых автомобилей с максимальной разрешенной массой до 1800 кг субсидия не может превышать 24,3 тысячи рублей, для автобусов длиной до восьми метров — 56,7 тысячи рублей, для грузовых автомобилей — 102,6 тысячи рублей, для магистральных тягачей — 132,3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»