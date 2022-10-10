В Орловской области постепенно исчезают безработные

Официальный уровень безработицы обновил исторический минимум.

В Орловской области всего за одну неделю уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,1 процентных пункта и опустился до отметки 0,6 процента от численности экономически активного населения региона. Как уточнили в региональном департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, до этого с начала года уровень безработицы стабильно держался на показателе 0,7 процента. В настоящий момент на учете в службе занятости состоит 2,2 тысячи безработных. Трудоустроено в этом году уже 5,3 тысячи граждан, обратившихся за помощью в органы службы занятости.

«Это однозначно говорит об эффективности полного комплекса реализуемых службой мер, цель которых – трудоустройство, — считает начальник управления труда и занятости населения Орловской области Александр Сотников. — Тем, кто к нам обращается за помощью, мы помогаем. Несмотря на сложности, в том числе связанные с санкционным давлением на бизнес и пережитыми в недавнем прошлом трудностями ковидных ограничений, сегодня фиксированный рынок труда достаточно стабилен».

В самом управлении добавили, что областная служба занятости не только помогает орловцам подыскать себе работу, но и оказывает им услуги по социальной адаптации и психологической поддержке, проводит профориентацию и направляет безработных на обучение востребованным профессиям. Кроме того, орловцам помогают открыть собственное дело, выделяя на это определенные суммы из бюджета, подсказывают, куда можно переехать для трудоустройства.

«Стабилизирующее влияние на регистрируемый рынок труда оказывают новые рабочие места, — говорят также в управлении. — В течение трех кварталов 2022 года в экономику региона введено 986 новых рабочих мест в самых разных сферах деятельности – производственной, сельскохозяйственной, сфере транспорта, торговли, информации и связи. Растет количество вакансий, поданных в службу занятости работодателями. В настоящее время в банке вакансий около 10 тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей».

ИА «Орелград»