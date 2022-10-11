Аграриям перевели более 10 миллиардов казенных рублей

В Орловской области оценили объем господдержки АПК за последние пять лет.

По итогам 2021 года объем производства продукции сельского хозяйства в Орловской области составил 135,5 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза к уровню 2017 года. Такие данные приведены на официальном портале Орловской области. Власти региона отмечают, что АПК выступает значимой составляющей местной экономики. Ежегодно отмечается рост объемов производства продукции сельского хозяйства. Подсчитано, например, что на душу населения продукции сельского хозяйства в прошлом году было произведено на 188,5 тысячи рублей. Для сравнения, в 2020 году показатель составлял 145 тысяч рублей. А в среднем по России в минувшем году этот же показатель составил 51,9 тысячи рублей.

«Объем государственной поддержки АПК за 2017-2022 годы составил 10,6 миллиарда рублей (из которых свыше 1,7 миллиарда рублей — в текущем году), — сообщают власти. — На государственную поддержку фермерских хозяйств с 2017 года направлен 451 миллион рублей. Одной из форм поддержки фермеров в регионе является грантовая поддержка. Начинающими фермерами и семейными фермами было выиграно 65 грантов».

Правительство отмечает, что средства грантов были направлены на создание и развитие хозяйств по выращиванию зерновых, зернобобовых и технических культур (27 ферм), чеснока (2 фермы), картофеля (2 фермы), овощей закрытого грунта (3 фермы), саженцев плодовых и декоративных культур (2 фермы). Также поддержка была оказана девяти фермам по производству молока, девяти фермам по откорму КРС, трем овцефермам, двум коневодческим фермам, двум пчелопасекам, а также хозяйствам по разведению кроликов, страусов, птицы, переработке рыбы.

«За последние пять лет в развитие АПК региона крупными и средними организациями агропромышленного комплекса вложено свыше 75 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, — следует из официальной информации. — За первое полугодие 2022 года объем инвестиций в развитие АПК составил 9 миллиардов рублей – это 54 процента от общего объема инвестиций по крупным и средним предприятиям и организациям».

ИА «Орелград»