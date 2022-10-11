Экспорт орловско-курского сырья вырос в восемь раз

За рубеж отправлено уже более 60 тысяч тонн продукции животноводства.

В текущем году под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям экспортировано уже более 60 тысяч тонн кормов и продукции животноводства. Такие данные приводит пресс-служба ведомства. Подсчитано, например, что за рубеж с территории двух вышеуказанных регионов с начала года было отправлено уже более 2000 партий подконтрольных госветнадзору грузов. Причем количество экспортируемых партий увеличилось на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, — уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — В частности, в Латвию и Литву с территории Орловского и Курского регионов отправлено более 24 тысяч тонн жома свекловичного, шрота подсолнечного и рапсового».

Непосредственно из Орловской области в перечисленные страны было отправлено 14 307,7 тонны указанной продукции. Также в ведомстве отмечают, что более чем в 8 раз увеличилось количество экспортных поставок сырья животного происхождения. Речь идет о поставках за рубеж технического жира, мукозы, кишечного сырья и пухо-перовой смеси. Все это отправляется в страны Европейского союза, Китай и Вьетнам. Например, 6 октября в Польшу было отправлено 198 тонн технического жира.

Кроме того, отечественные производители продали за рубеж более 16 тысяч тонн мясных продуктов и почти две тысячи тонн молочной продукции. Получателями этих грузов стали такие государства, как Гонконг, Вьетнам, Сербия, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Абхазия, Монголия, ЛНР и ДНР, а также страны ЕАЭС и СНГ. «Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»