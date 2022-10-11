Определен подрядчик для второго этапа ремонта Карачевского шоссе

На участие в электронном аукционе была подана только одна заявка.

Заявка признана соответствующей требованиям. Планируется заключение контракта с ООО «Нерудстрой». Подрядчику предстоит выполнить ремонт Карачевского шоссе от улицы Мостовой до границы города Орла. Цена контракта осталась равна начальной — 88 669 000 рублей. Предусмотрен аванс 50%. Окончание работ запланировано на 30 сентября 2023 года, указано на сайте «Госзакупки«.

Напомним, Карачевское шоссе от улицы Комсомольской до Мостовой ремонтирует воронежское ООО «Газ Ресурс». Работы должны были завершить более двух месяцев назад. Пока о приемке не сообщалось. Местные жители жаловались на горы мусора, оставленные строителями под окнами домов. Также при ремонте оставляли непроходимые для пешеходов траншеи, не оборудуя подходы к общественному транспорту и переходам.

По данным kartoteka.ru, ООО «Нерудстрой» зарегистрировано в Мценске в 2017 году. Учредитель и генеральный директор — Асхаб Абдурахманов. Компания регулярно выполняла госконтракты в Орловской области. В 2017 году подрядчик ремонтировал дворы в Орле. По всем контрактам были сорваны сроки. В 2018 году «Нерудстрой» ремонтировал дорогу от Тайного до Вязок. В 2021 году приводил в порядок Болховское шоссе.

ИА «Орелград»