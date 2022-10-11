Орловская Росгвардия берет под охрану школьные автобусы

Всего под охраной будет находиться более ста автобусов.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, в настоящий момент представители этого ведомства заключают договора с муниципальными школами. Речь идет о взятии под охрану школьных автобусов. Согласно договорам, группы задержания вневедомственной охраны будут оперативно реагировать на поступающие со школьных автобусов тревожные сигналы. Согласно приведенной статистике, в этом году силовики уже приняли под охрану 39 автобусов. Всего же планируется подключить к централизованному пульту охраны более ста школьных машин.

«В случае чрезвычайной ситуации водитель автобуса сможет моментально вызвать ближайший наряд вневедомственной охраны, при этом место нахождения транспортного средства навигационное оборудование определит автоматически», — поясняет начальник управления вневедомственной охраны Вадим Брежнев.

В Росгвардии также заверили, что система охраны школьных автобусов успешно прошла тестовые испытания. С водителями и педагогами, сопровождающими во время поездок детей, росгвардейцы в настоящий момент проводят инструктажи и учебные тренировки. Тем временем, сотрудники ГИБДД проводят в муниципальных образованиях оперативно-профилактическое мероприятие «Школьный автобус». В его рамках полицейские уже побеседовали с водителями о соблюдении правил и требований. «Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с Правилами дорожного движения, а также Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», — напомнили в региональном УГИБДД.

Одна из бесед на данную тему на днях была проведена сотрудниками ОГИБДД по Верховскому району. В беседе с водителями особое внимание было уделено соответствию конструкции, техническому состоянию и оборудованию школьных автобусов, наличию опознавательных знаков «Перевозка детей» и ремней безопасности. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейские также в салоне автобуса разместили агитационные материалы, направленные на соблюдение Правил дорожного движения», — подытожили в УГИБДД.

ИА «Орелград»