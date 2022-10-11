Орловский бизнес-омбудсмен заступился за «поддельный военторг»

Правозащитник помог предпринимателю избежать высокой штрафной санкции.

Как сообщается на официальном сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, на прием к правозащитнику недавно обратился индивидуальный предприниматель. Бизнесмен торгует одеждой в «специализированных магазинах». Он попросил уполномоченного защитить его права и законные интересы. Впрочем, история оказалась не такой уж и невинной.

Дело в том, что ранее по жалобе АО «Военторг» военной прокуратурой Брянского гарнизона в отношении указанного индивидуального предпринимателя была проведена проверка. По ее итогам было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Бизнесмена обвинили в реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака («Армия России»). Правообладателями данного товарного знака являются Минобороны России и АО «Военторг». Соответственно, орловский ИП торговал товарами с военной символикой незаконно.

«Из текста вынесенного постановления следует, что военная прокуратура Брянского гарнизона просит привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей, — уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена. — Данное постановление было направлено для рассмотрения в адрес Арбитражного суда Орловской области. По итогам рассмотрения обращения, уполномоченным было принято решение о вступлении в судебный процесс».

В ходе рассмотрения административного дела в суде бизнес-омбудсмен отметил, что назначение штрафа в размере 100 000 рублей в данном случае не отвечает целям назначения наказания и принципам гуманизма и справедливости, поскольку предприниматель ранее не привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Арбитражным судом доводы бизнес-омбудсмена были приняты во внимание. Предпринимателя признали виновным в нарушении прав на товарный знак, но наказали не штрафом, а предупреждением.

ИА «Орелград»