Орловских мобилизованных могут освободить от начисления процентов по кредитам

Федеральный закон освобождает от штрафов за просрочку, но не запрещает начисление процентов.

Военнослужащие, мобилизованные в Орловской области, на время службы могут быть освобождены от начисления процентов по текущим кредитам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время стрима в социальных сетях.

По словам главы региона, федеральный закон о кредитных каникулах для мобилизованных запрещает банкам начислять штрафы за просроченные задолженности, однако это не освобождает военного от начисления процента по долгу.

Клычков заявил о своем несогласии с такой политикой и сообщил, что поручил подготовить законодательную инициативу об исключении процентов. По его словам, «банки не обеднеют от этих процентов».

ИА «Орелград»