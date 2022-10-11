Полиция накрыла наркопритон в Заводском районе Орла

49-летнему организатору притона грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность наркопритона, расположенного в квартире жилого дома на улице Красина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

49-летний житель Заводского района использовал свою квартиру для совместного (с другими наркозависимыми) употребления запрещенных препаратов. Кто-то из его знакомых предоставил эту информацию полиции, что обернулось обыском.

«В результате проведения обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли приспособление для курения, шприцы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а с подозреваемого взяли подписку о невыезде. В случае, если вина фигуранта будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИА «Орелград»