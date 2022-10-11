С виновника ДТП взыскали миллион

Водителя обязали компенсировать моральный вред, причиненный в результате аварии.

Гражданское дело о взыскании компенсации за причиненный моральный вред рассмотрел Орловский районный суд. Как пояснили в его пресс-службе, иск подал 24-летний гражданин, который очень серьезно пострадал в аварии. Он просил взыскать с виновника дорожно-транспортного происшествия компенсацию в размере 2 миллиона рублей. Истец пояснил, то инцидент произошел в декабре 2021 года. В тот день он ехал в машине своего друга по трассе со стороны города Ефремова в сторону Орла. За рулем находился друг.

«Водитель не был внимателен к дорожной обстановке, осуществляя движение со скоростью 90 км/ч, отвлекся от управления, чем нарушил Правила дорожного движения РФ, и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, — следует из информации Орловского районного суда. — В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения в виде тяжелой травмы грудной клетки, с нарушением функции спинного мозга и отсутствием чувствительности нижних конечностей, повлекшие тяжкий вред здоровью, нравственные страдания».

Истец заявил, а суд это проверил и подтвердил, что авария коренным образом изменила его жизнь, причем далеко не в лучшую сторону. Из-за полученных травм 24-летний парень больше не может вести привычный образ жизни. Он до сих пор продолжает лечение и передвигается в инвалидном кресле-коляске. Ему установлена 1-я группа инвалидности. Учитывая это, суд иск удовлетворил, но частично. Компенсация морального вреда, которую виновник ДТП обязан выплатить пострадавшему пассажиру, снижена с заявленных двух до одного миллиона рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»