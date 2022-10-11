Тарифы на автобусы могут поднять уже с 1 ноября

Проект приказа о повышении платы за проезд уже подготовлен.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области подготовило проект приказа «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области». В настоящий момент документ проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. Как следует из пояснительной записки, он подготовлен на основании обращения не названной организации, оказывающей услуги по перевозке пассажиров и багажа. То есть речь идет об автобусных перевозках внутри области по межмуниципальным маршрутам.

Предложенный в настоящий момент для утверждения тариф составляет 2,2 рубля за перевозку одного пассажира на расстояние 1 километр. Действующий тариф составляет 1,9 рубля за так называемый пассажиро-километр. Таким образом, предполагаемый рост, по сравнению с действующим тарифом, составит 15,8 процента. Одновременно на те же 15,8 процента власти хотят увеличить расценки на перевозку багажа. В последнем случае она зависит от километража. Так, тариф на перевозку багажа на расстояние до 25 километров включительно предполагается увеличить с 12,83 до 14,86 рубля за одно место; свыше 25 до 50 км – с 22,71 до 26,3 рубля; свыше 50 до 75 км – с 29,73 до 34,43 рубля; свыше 75 до 100 км — с 35,12 до 40,67 рубля; свыше 100 км за каждые последующие 100 км — с 43,34 до 50,19 рубля за одно место. Подчеркнем, что окончательный уровень тарифов будет определен на заседании правления регионального управления.

«Необходимость пересмотра тарифов вызвана изменением индекса потребительских цен, определенного основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на расчетный период, увеличением с 1 июня 2022 года минимального размера оплаты труда», — говорится в пояснительной записке. Добавим также, что в случае утверждения приказ вступит в силу с 1 ноября 2022 года.

ИА «Орелград»