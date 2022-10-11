Уровень водоснабжения оценили под Орлом

Три процента орловцев остаются без централизованного водоснабжения.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила схему водоснабжения и водоотведения на период до 2032 года. Наличие такой схемы предполагается требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Она разрабатывается с учетом норм Водного кодекса РФ и закона об охране окружающей среды, а также с учетом «передовых технических инновационных решений». Поясним, что у пригородов Орла имелась такая схема, но недавно Орловский район был преобразован в муниципальный округ. В связи с этим потребовалось принять новый документ.

В рамках административно-территориального устройства Орловский район, помимо поселка городского типа Знаменка, включал в себя 16 сельсоветов. Но в мае 2021 года все 17 муниципальных образований упразднены и объединены в муниципальный округ. Сейчас в его состав входят 265 населенных пунктов, сам округ занимает территорию в 170,2 тысячи га. Административным центром является город Орел, который, впрочем, не входит в состав Орловского муниципального округа. Численность населения в текущем году составляет 67 908 человек.

Согласно официальным данным, около 97 процентов населения Орловского МО потребляют питьевую воду из централизованных систем. Следовательно, оставшиеся три процента местных жителей такой возможности пока лишены. В этих населенных пунктах действует децентрализованная система водоснабжения с разбором воды напрямую из скважин, с использованием индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Согласно новой схеме, на территории округа источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды, а также водозабор города Орла. На данном рынке работают три ресурсоснабжающие организации: ООО «ВКХ Орловское», МУП «Ресурс» и МУП «Коммунальник». Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Первые предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны. Сеть водопровода Орловского муниципального округа имеет так называемую целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Водопроводный комплекс Орловского муниципального округа, согласно новой схеме, включает в себя 458 километров водопроводных сетей. Срок их эксплуатации составляет от 8 лет и выше. Износ сетей оценивается специалистами как высокий, так как большая их часть эксплуатируется более 20 лет. Анализ протоколов качества воды показывает, что на источниках водоснабжения необходима установка и реконструкция очистных сооружений в силу несоответствия питьевой воды нормам СанПиН.

ИА «Орелград»