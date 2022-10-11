В Орле клиника подала в суд на облздрав

Медики оспорили требование чиновников о переоформлении лицензии.

Спор был рассмотрен арбитражным судом Орловской области. Частная «Клиника «Альтаир» подала иск к региональному департаменту здравоохранения. Последний еще летом 2021 году уведомил медорганизацию о необходимости переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности. Истец просил суд признать уведомление недействительным и обязать департамент переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную клинике ранее, дополнив ее рядом новых направлений деятельности.

Данный спор был интригующим еще и потому, что экс-руководитель облздрава Ивана Залогин использовал подобную ситуацию, чтобы помешать другой медорганизации переоформить лицензию и тем самым помог занять нишу на рынке компании, интересы которой, по сути, лоббировал. Напомним, что бывший высокопоставленный чиновник стал фигурантом громкого уголовного дела, дошел до суда и получил условный срок лишения свободы.

В данном случае спор бизнеса с чиновниками пока за рамки арбитражного процесса не вышел. Суд установил, что клиника сама обратилась в департамент здравоохранения с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 2019 году. К заявлению были приложены необходимые документы. Департамент издал приказ о проведении внеплановой документарной и выездной проверки клиники «с целью установления возможности выполнения лицензионных требований».

В ходе проверки сотрудники облздрава пришли к выводу о несоблюдении лицензиатом обязательных требований. Список нарушений получился длинным, он был изучен судом. Например, чиновники указали на отсутствие у клиники помещения малой операционной. По условиям лицензии, в случае необходимости лечебное учреждение должно иметь возможность оказания экстренной хирургической помощи. Также было указано на отсутствие помещения дневного стационара, минимальной структуры центра для выполнения работ по использованию вспомогательных репродуктивных технологий (регистратура, кабинеты врачей-акушеров-гинекологов, процедурная, эмбриологическая комната, клинико-диагностическая лаборатория и др.). Изучив доводы сторон, арбитраж пришел к выводу, что у департамента здравоохранения отсутствовали правовые основания для принятия положительного решения по заявлению клиники. В удовлетворении исковых требований было отказано, но на данное решение может быть подана жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»